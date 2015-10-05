Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 782783784785 Додано: Чет 16 жов, 2025 20:41 ч4 В детском возрасте мы временами бывали жестокими, хотя почти всегда нас учили быть добрыми. В главе 6, при обсуждении гнева, я рассматриваю вопросы о том, нужно ли нам учиться быть жестокими, является ли импульс к причинению боли другому человеку встроенным элементом реакции гнева.



Большинство взрослых не всегда хотят быть жестокими, если только у них не возникает необходимость защитить от получения повреждения себя или других.



Можно ли кого–нибудь из нас довести до состояния, в котором мы полностью теряем контроль над собой, действуем деструктивно и в этом смысле не имеем выбора в отношении того, что мы говорим или делаем?



Имеет ли каждый из нас такой предел прочности? Мог бы каждый из нас совершить убийство? Можно ли утверждать, что люди, не совершавшие такого преступления, не стали убийцами просто потому, что их недостаточно на это провоцировали?



Я уверен, что ответы на эти вопросы должны быть отрицательными, но научные доказательства того, что это так, пока что отсутствуют.



Большинство из нас усвоили регуляторные схемы, смягчающие наше эмоциональное поведение, сдерживающие наши слова и действия, для того чтобы они не наносили вреда нам самим и окружающим.



Мы можем говорить и делать ужасные вещи, но для нас существует барьер — мы не подвергаем свою жизнь или жизнь другого человека бесконтрольному воздействию пиковой эмоциональной нагрузки.



Даже когда мы испытываем ярость, ужас или душевную муку, мы не допускаем того, чтобы наше чувство стало необратимо деструктивным.



Мы можем быть не в состоянии устранить признаки эмоции с нашего лица или из нашего голоса, мы можем не сдержать желания произнести обидные слова или сломать со злости стул (хотя это должно быть проще, чем подавить признаки эмоции на лице или в голосе), но мы можем не допустить и действительно не допускаем того, чтобы наша жестокость стала причинять физический вред.



Я знаю, что есть люди, плохо контролирующие свои побуждения, но рассматриваю это не как норму, а как отклонение от нее. Допуская, что большинство из нас не достигают предельной формы деструктивного поведения, непрерывно наносящего вред нам самим и другим людям, необходимо все же признать, что почти все мы время от времени произносим слова или совершаем поступки, которые причиняют людям вред.



Этот вред может быть не только физическим, но и моральным и необязательно постоянным, но в любом случае наше поведение будет иметь пагубные последствия. Причинение вреда может не мотивироваться гневом, а сам вред может причиняться не другим людям, а нам самим. Например, неконтролируемый страх может парализовать нас настолько, что мы будем не в состоянии справиться с опасностью, а глубокая печаль может заставить нас отгородиться от окружающего мира.



Теперь перед нами стоит задача выяснить, как и когда мы можем предотвратить деструктивные эмоциональные эпизоды и кому будет причинен вред — нам, другим людям или и нам, и им. Одна из функций эмоций состоит в том, чтобы фокусировать сознание на текущей проблеме — той, которая вызвала наши эмоции.



Обычно наши эмоции не действуют вне нашего сознания, хотя иногда такое случается. У всех у нас были в жизни ситуации, в которых мы не понимали, что действуем под влиянием эмоций, до тех пор пока кто–то не обращал на это наше внимание.



Мы не спрашиваем себя, что мы делаем и говорим. Мы погружены в это. Если мы должны затормозить наше эмоциональное поведение, если мы хотим изменить то, что мы чувствуем, то нам нужно выработать другой тип эмоционального сознания. Wirująświatła

Hotab

Повідомлень: 30792 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 23:13 Сибарит написав: Wirująświatła написав: Если собрать на олимпиаду наркоманов бомжей и алкашей из них тоже кто-то победит.

Если собрать на олимпиаду наркоманов бомжей и алкашей из них тоже кто-то победит.

Один чувак, окончив мехмат ЛГУ, поступил в аспирантуру. Стипендия - 100 рублей. Слесарь или токарь на заводе имени Кирова получали в разы больше.

Когда ему надоело безденежье и нытье молодой жены, он бросил аспирантуру и пошел на завод.

В отделе кадров потребовали документ об образовании. Удалось найти только аттестат об окончании восьмилетки. В те суровые времена его направили "доучиваться" в вечернюю школу. А он и не сопротивлялся - один оплачиваемый выходной в неделю никому не повредит. Одно "но" - в вечерней школе приходилось косить под дурачка, что было удобно делать, сидя на "камчатке". Соседом был забулдыга-дворник, все время спавший на уроке.



Однажды учительница объясняла, что площадь круга равняется квадрату радиуса, умноженному на число "пи". Бывший аспирант ее не слушал. Училка решила его проучить и, подкравшись, громко спросила чувака, чему равняется площадь круга. Тот, погруженный в свой диссер, рассеянно брякнул невпопад: "Пи..." ( это не мат, а буква греческого алфавита, обозначающая в математике отношение длины дуги полуокружности к диаметру). Класс закатился счастливым хохотом здоровых людей, столкнувшихся с дурачком.



Когда до чувака дошли ехидные комментарии учительницы, сетовавшей на непроходимую тупость и упреки Создателю сославшему ее в школу рабочей молодежи, аспирант впал в ярость. Выйдя к доске, он расписал ее двойными и тройными интегралами, изобразил предельный переход под знаком интеграла и блестяще доказал, что площадь круга на самом деле "пи", а не "пиэрквадрат", как ошибочно написано в учебниках для средней школы. Рабочий класс впал в анабиоз, оцепенев под шквалом формул и непонятных терминов, а потрясенная училка едва слышно прошептала, обращаясь скорее в вакуум, чем к присутствующим:"Разве это возможно?".



На предсмертный хрип внезапно отозвался забулдыга-дворник, мирно дремавший под яростный стук мела по доске:

Wirująświatła написав: Сибарит хотаб (куда то пропал, неужели погребли?) когда то чётко высказался, какие бы у вас не были достижения в гражданской жизни в ЗСУ вы попадаете на самую нижнюю ступень. Что сразу же о многом говорит. Общество не просто поделено на сорта, вдобавок это ранжирование никак не отражает ваши реальные знания и достижения. Сибарит написав: Рабочий класс впал в анабиоз, оцепенев под шквалом формул и непонятных терминов, а потрясенная училка едва слышно прошептала, обращаясь скорее в вакуум, чем к присутствующим:"Разве это возможно?". я был свидетелем ситуации когда человека уволили с должности за переизбыток компетентности. Ему так и сказали, вы слишком опытный, начальству с вами не комфортно. Типа нужны дурачки без собственного мнения, желательно лизоблюды.

Overqualified.

Такое в Щтатах тоже есть и по этому поводу есть несколько моментов, помимо указанного.

1. "Начальство не любит, когда подчиненный умнее".

2. Возможно человеку стоит найти себе лучшее применение? Чтобы "не забивать гвозди микроскопом". Хуже когда работа человека устраивает не по профессиональным соображениям, а ...может удобство, может какой-то момент ему привлекателен? Может так статься,что на более ответственной позиции человек будет зарабатывать не настолько больше, сколько на нынешней. Мне тоже не совсем понятен порой нездоровый карьеризм - работать за 1.5 часа пути от дома,но в известной компании и с перспективами, чем рядом с домом на бОльшие деньги но на "мелкую" компанию.

rjkz



Overqualified.

Такое в Щтатах тоже есть и по этому поводу есть несколько моментов, помимо указанного.

1. "Начальство не любит, когда подчиненный умнее".

Overqualified.

Такое в Щтатах тоже есть и по этому поводу есть несколько моментов, помимо указанного.

1. "Начальство не любит, когда подчиненный умнее".

2. Возможно человеку стоит найти себе лучшее применение? Чтобы "не забивать гвозди микроскопом". Хуже когда работа человека устраивает не по профессиональным соображениям, а ...может удобство, может какой-то момент ему привлекателен? Может так статься,что на более ответственной позиции человек будет зарабатывать не настолько больше, сколько на нынешней. Мне тоже не совсем понятен порой нездоровый карьеризм - работать за 1.5 часа пути от дома,но в известной компании и с перспективами, чем рядом с домом на бОльшие деньги но на "мелкую" компанию.

