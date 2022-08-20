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У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 гру, 2022 07:00
Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня в Україні планово підвищився прожитковий мінімум, тому збільшилася низка соціальних виплат, до якого вони прив'язані. Зросли і пенсійні виплати, однак не для всіх.
Дивися повний текст У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого обійшло підвищення
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