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У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 гру, 2022 07:00
Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня в Україні планово підвищився прожитковий мінімум, тому збільшилася низка соціальних виплат, до якого вони прив'язані. Зросли і пенсійні виплати, однак не для всіх.
Дивися повний текст У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого обійшло підвищення
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R2
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Додано: Нед 11 гру, 2022 07:00
Почему не повышают пенсию работающим? Я пенсионерка, работаю и каждый месяц плачу в пенсионный фонд более 3 000 грн., А фонд мне ни копейки. Где справедливость?
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ebondarcuk712
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Додано: Нед 11 гру, 2022 08:38
У меня стаж 40лет. Возраст 66лет , и инфляция меня обошла. А пенсию мне назначили 1 800гр. Весь мир смеётся над вашими пенсиями. Ну и как мене прожить. Если за квартиру назначили сумму почти 2000гр. Этот вопрос мне кому адресовать ???
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seruy_serqeev
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:15
seruy_serqeev написав:....А пенсию мне назначили 1 800гр.... как мене прожить. Если за квартиру назначили сумму почти 2000гр....
оформити субсидію і платити за комірне 15% від розміру пенсії
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GALeon
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:26
ebondarcuk712 Закон. Раз в 2 роки.
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Дюрі-бачі
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