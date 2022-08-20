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У грудні не у всіх пенсіонерів
зросли виплати: кого...

У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:00

У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня в Україні планово підвищився прожитковий мінімум, тому збільшилася низка соціальних виплат, до якого вони прив'язані. Зросли і пенсійні виплати, однак не для всіх.

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У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого обійшло підвищення
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:00

Почему не повышают пенсию работающим? Я пенсионерка, работаю и каждый месяц плачу в пенсионный фонд более 3 000 грн., А фонд мне ни копейки. Где справедливость?
ebondarcuk712
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:38

У меня стаж 40лет. Возраст 66лет , и инфляция меня обошла. А пенсию мне назначили 1 800гр. Весь мир смеётся над вашими пенсиями. Ну и как мене прожить. Если за квартиру назначили сумму почти 2000гр. Этот вопрос мне кому адресовать ???
seruy_serqeev
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:15

Re: У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...

seruy_serqeev написав:....А пенсию мне назначили 1 800гр.... как мене прожить. Если за квартиру назначили сумму почти 2000гр....
оформити субсидію і платити за комірне 15% від розміру пенсії
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:26

ebondarcuk712 Закон. Раз в 2 роки.
Дюрі-бачі
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