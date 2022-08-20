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У грудні не у всіх пенсіонерів
зросли виплати: кого...

У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:46

Стаж роботи у мене 44 роки та ще будучи на пенсії продовжувала працювати 10 років, а добавили за наднормовий стаж 19 грн!!! Ганьба!!! Навіщо ж так принижувати пенсіонерів?!!!
chortytsa50
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:50

Re: У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...

От цікаво - практично всі, хто плачеться - вперше сюди зайшли .
Ну-ну ...
Puente
 
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