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Продовження росією енерготерору
може збільшити падіння...

Продовження росією енерготерору може збільшити падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:05

Продовження росією енерготерору може збільшити падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка скоротиться до 50%.

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Продовження росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:05

А хіба це відкрита інформація,навіщо її знати ворогу.Це щоб ворог міг оцінювати ефективність ударів...Це держ. чиновник № 1 таке заявляє....Незбагненне керівництво. Розвідка рашці не потрібна,всі цифри у відкритому доступі.Користуйтесь.
uger
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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