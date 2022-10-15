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Енергоблок АЭС, який було
виведено з робочого ладу після...

Енергоблок АЭС, який було виведено з робочого ладу після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:59

Енергоблок АЭС, який було виведено з робочого ладу після...

Пропонуємо до обговорення:
13 грудня 2022 року о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий).

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Енергоблок АЭС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни – Галущенко
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:59

а на якій АЕС було пошкодження? які? чому мовчить світова спільнота, смі, відповідні організації, оон? це ж такий зашквар,обстріл АЕС. чи це наші звиздять?
Remington
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:27

МАГАТЭ добилось вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом международной конференции, посвященной помощи Украине в Париже.

«Генеральный директор МАГАТЭ Гросси ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими» — рассказал Макрон.

Президент добавил, что целью переговорной группы по ЗАЭС является демилитаризация зоны вокруг станции, на данный же момент обсуждаются практические аспекты.
vitaliian
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