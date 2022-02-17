RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця вперше уклала
угоду з французьким...

Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:16

Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" вперше підписала прямий договір з французьким виробником рейок Saarstahl.

Дивися повний текст
Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким виробником рейок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98576
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:16

І так гранти для України підуть зразу назад звідки прийшли
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 05.11.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:24

  5kopiyok написав:І так гранти для України підуть зразу назад звідки прийшли

без распила и деребана.
А ранее кто-то бы 50% украл и купил во Франции виллу, им профит был бы
Примат
 
Повідомлень: 224
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У США вперше за кілька місяців подешевшав бензин
R2 » Суб 18 чер, 2022 22:06
2 322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 чер, 2022 22:07
andriymak
Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена...
R2 » Вів 07 чер, 2022 13:28
6 927
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 17:21
Вкладчик1234
Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
R2 » Сер 16 лют, 2022 13:13
9 2617
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 17:32
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (773)
15.12.2022 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.