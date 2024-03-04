Укрзалізниця додала жіночі
вагони у 3 поїздах (список)

Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах (список)
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 10:40

Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах (список)

Пропонуємо до обговорення:
Серед українів здобули високу популярність жіночі вагони, їхня стабільна заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%.

А где мужские вагоны?
alinaplem2000
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 10:44

Втрачати доведеться більше


Відсьогодні, 2 травня, в Україні набирають чинності нові правила повернення залізничних квитків.

Тепер відсоток відшкодування залежить від того, за скільки днів до поїздки ви вирішили скасувати поїздку. Для рейсів, продаж на які відкривається за 20 діб, діють такі умови:

15−20 днів до рейсу — повертається 100% вартості.
10−14 днів — відшкодування становить 90−95%.
5−9 днів — пасажир отримує 75%.
1−4 дні — повертається лише 50%.

Менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — виплачується тільки вартість плацкарти

Hotab
