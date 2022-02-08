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ЄС остаточно затвердив
стелю цін на газ

ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:22

ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз затвердив стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт-год.

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ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:22

яку "стелю"? ну не кажуть так нормальні люди!
dpf2020
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Модератори: Ірина_, Модератор

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