Євросоюз затвердив стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт-год.
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ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:22
ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
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Дивися повний текст
ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
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