RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Країни G7 розглядають
зниження «стелі цін» для...

Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:50

Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для...

Пропонуємо до обговорення:
Країни Групи семи (G7) вивчають способи зниження граничної ціни на російську нафту, однак остаточного рішення ще немає.

Дивися повний текст
Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для російської нафти до $40 — Bloomberg
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:51

3 роки телелись...
linkov_panels
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 19.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)
R2 » Суб 16 лис, 2024 14:20
1 563
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 14:20
mykola_hundiak
Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
R2 » Нед 25 сер, 2024 13:30
7 1149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2024 11:35
maksimpodrat
Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
R2 » Сер 01 тра, 2024 00:28
1 705
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2024 00:28
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.