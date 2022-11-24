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В Україні почала дешевшати цибуля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:50
Пропонуємо до обговорення:
З початку цього тижня на ринку цибулі в Україні спостерігається знижувальний ціновий тренд. Основною причиною здешевлення у цьому сегменті стало помітне ослаблення попиту, і навіть систематичні постачання цієї продукції із країн Центральної Азії.
Дивися повний текст В Україні почала дешевшати цибуля
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R2
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:50
Нарешті!!!)
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5kopiyok
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:03
А ще дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:17
Investor_K написав:
А ще дешевше буде?
Покупайте и на депозит её
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vitaliian
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