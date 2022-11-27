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Що буде з курсом долара: прогноз
на початок наступного року

Що буде з курсом долара: прогноз на початок наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:34

Що буде з курсом долара: прогноз на початок наступного року

Пропонуємо до обговорення:
Рівень міжнародної фінансової підтримки дозволяє НБУ на горизонті найближчих місяців продовжувати притримуватись політики фіксованого курсу. Проте підвищений попит може призвести до зростання курсу на готівковому ринку.

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Що буде з курсом долара: прогноз на початок наступного року
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:34

Буде дорожче у січні
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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