Зростання попиту на валюту наприкінці року це стандартна ситуація, яка також обтяжена війною. Поки що зарано говорити, чи вплине це на готівковий курс долара.
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Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:42
Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні...
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Дивися повний текст
Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року
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