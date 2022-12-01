Нова пошта 1 січня 2023 року вносить зміни до тарифів.
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Нова пошта змінить тарифи з 2023 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16
Нова пошта змінить тарифи з 2023 року
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Нова пошта змінить тарифи з 2023 року
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16
Якраз з якістю в НП вже великі проблеми. Посилки викрадають, служба підтримки бреше, відшкодовувать без суда не поспішають
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