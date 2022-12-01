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Нова пошта змінить
тарифи з 2023 року

Нова пошта змінить тарифи з 2023 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16

Нова пошта змінить тарифи з 2023 року

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта 1 січня 2023 року вносить зміни до тарифів.

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Нова пошта змінить тарифи з 2023 року
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16

Якраз з якістю в НП вже великі проблеми. Посилки викрадають, служба підтримки бреше, відшкодовувать без суда не поспішають
viasat_kh
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Модератори: Ірина_, Модератор

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