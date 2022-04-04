Мешканцям миколаївських багатоповерхівок компенсують 50% вартості генераторів, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
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Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів мешканцям багатоповерхівок – мер Сєнкевич
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Додано: Сер 28 гру, 2022 07:15
Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів...
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Дивися повний текст
Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів мешканцям багатоповерхівок – мер Сєнкевич
Додано: Сер 28 гру, 2022 07:15
Спрашивает грузин у армянина:
— Кто лучше, грузины или армяне ?
— Армяне.
— А чем лучше ?
— Чем грузины.
Так что по мощности?
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