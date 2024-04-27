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Українські виробники
забезпечують 70% вартості...

Українські виробники забезпечують 70% вартості...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 07:38

Українські виробники забезпечують 70% вартості...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

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Українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для ЗСУ, — Міноборони
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 07:38

Ви клоуни! Мінстратегпром не може (не хоче - хабара вимагає, мабуть) 8 місяців дати бронювання підприємству, яке випускає понад 50% обсягу на оборонку, 25 організацій замовників, у реєстрі організацій, товарів, з усіма кваліфікаціями в УОП! Наведіть порядок в Державі - потім щось виробникам рекомендуйте!!! Усі ці постачальники будуть продавати товари на фронт, а потім ви скажете, що всі продані обсяги не зараховуються та портять картинку статистики, бо потрібно, щоб це були саме державні замовлення. І від виробників будете вимагати, щоб вони ДОВЕЛИ, що їх товари постачалися організаціям (чи військовим замовникам) саме через державне замовлення (його номер і так далі), тоді як це буде засекреченою інформацією, і ніхто цим виробникам не надасть підтвердження. При цьому Мінстратегпром доступ до військової таємниці має, але в трубку телефона буде глузувати з вас, натякаючи на те, що "вам потрібно поспілкуватися із керівником, бо ви не можете це довести". При цьому там "засідає" комісія, яка жодного разу не зв'язалася, ми місяцями дзвоним їм, і нас футболять, не даючи відповіді. Те ж саме із постачанням електроенергії - її не вимикають лише державним підприємствам, що входять в УОП. Всіх інших виробників обладнання для потреб оборонки не існує - ви будете з цими проблемами сам-на-сам.
sensei
 
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