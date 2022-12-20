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Чи можна не платити за кредит під час війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 гру, 2022 13:55
Пропонуємо до обговорення:
З початком повномасштабної війни офіційний курс долара зріс на 25%, а отже доходи населення знизились. Також деякі громадяни втратили й саме джерело доходів, відповідно частка непрацюючих кредитів зросла.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:55
Необхідно чесно сказати людям, що навіть адвокати не одностайні у своїх висновках. Наразі превалюючою думкою є те, що платити тіло і проценти за кредитом потрібно навіть під час війни. Лист ТПП України є загальним і не може застосовуватися до всіх відносин, за всіма договорами, про це вже є відповідна судова практика. А ось від пені та інших штрафних нарахувань позичальники можуть бути звільнені за певних обставин.
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