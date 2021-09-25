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Нумізматика та Боністика
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Допоможіть визначити,
що це за монета.

Допоможіть визначити, що це за монета.
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:53

Допоможіть визначити, що це за монета.

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WinWinter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:39

Re: Допоможіть визначити, що це за монета.

Схоже на гудзик
Investor_K
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