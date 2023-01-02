Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...

Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:47

CasseroleHead написав: fKonstantin написав: Уже который (не год даже) - которую эпоху ругают крепостное право!

Но и тогда, говорят, был "Юрьев день". А тут?..

Беззаконие, бесправие. Уже который (не год даже) - которую эпоху ругают крепостное право!Но и тогда, говорят, был "Юрьев день". А тут?..Беззаконие, бесправие.



"Також в Конституції сказано, що можна обмажувати, і що неможна, і в якому порядку - нічого з того не приймалось.

Відсутність обмежень підтверджує виїзд всяких Арестовичів, Кошевих і т.д.



Посилання на якийсь лист якогось начальника з ДПСУ - можна слати куди подалі. З яких пір лист якогось прикордонника став вище Конституції та Законів? І знову ж таки - чтому він не діє для Арестовичів, 95-кварталу і т.д.? "Також в Конституції сказано, що можна обмажувати, і що неможна, і в якому порядку - нічого з того не приймалось.Відсутність обмежень підтверджує виїзд всяких Арестовичів, Кошевих і т.д.Посилання на якийсь лист якогось начальника з ДПСУ - можна слати куди подалі. З яких пір лист якогось прикордонника став вище Конституції та Законів? І знову ж таки - чтому він не діє для Арестовичів, 95-кварталу і т.д.?

Тут я лично со своей махонькой "колокольни" вижу 2 протипоположных.. действительности.Одна - "де-юре". Про права. В правовом государстве.С этой точки зрения все так, как вы говорите. И я это отлично понимаю (увы, но понимает - не так уж много людей..)Другая - де-факто.Де-факто -, когда человек приехал положим на пропускной пункт (державного кордону), все это высказал погранцам в той или иной форме - и пошел/поехал за границу без препятствий? Без взяток, блата..?ПРОСТОЙ человек, НЕ "арестович" или кварталовец или там.. бывший президент и прочая.Это интересно, потому что я про них не знаю.И ещедля самого понимания - в какой реальности мы живем здесь и сейчас по факту..(где теперь "конституция", "демократия", "права человека" и тд..).Что с этим делать - третий вопрос, хотя и важный. Но осознать - это первая, необходимая ступень. От которой общество в целом увы очень далеко.