Всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.
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Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:02
Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...
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Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:41
Уже который (не год даже) - которую эпоху ругают крепостное право!
Но и тогда, говорят, был "Юрьев день". А тут?..
Беззаконие, бесправие.
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:33
Интересно, какой бюджет этого проекта и нужно ли это было во время войны...
Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:22
"Це НЕ означає, що всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.
Бо ніяких додаткових обменень НЕ приймалось.
В указі про війсковий стан сказано, що обмеження МОЖУТЬ вводитися (але не вводились)
Також в Конституції сказано, що можна обмажувати, і що неможна, і в якому порядку - нічого з того не приймалось.
Відсутність обмежень підтверджує виїзд всяких Арестовичів, Кошевих і т.д.
Посилання на якийсь лист якогось начальника з ДПСУ - можна слати куди подалі. З яких пір лист якогось прикордонника став вище Конституції та Законів? І знову ж таки - чтому він не діє для Арестовичів, 95-кварталу і т.д.?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:47
Тут я лично со своей махонькой "колокольни" вижу 2 протипоположных.. действительности.
Одна - "де-юре". Про права. В правовом государстве.
С этой точки зрения все так, как вы говорите. И я это отлично понимаю (увы, но понимает - не так уж много людей..)
Другая - де-факто.
Де-факто - известны ли прецеденты, когда человек приехал положим на пропускной пункт (державного кордону), все это высказал погранцам в той или иной форме - и пошел/поехал за границу без препятствий? Без взяток, блата..?
ПРОСТОЙ человек, НЕ "арестович" или кварталовец или там.. бывший президент и прочая. Были такие случаи?
Это интересно, потому что я про них не знаю.
И еще ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО для самого понимания - в какой реальности мы живем здесь и сейчас по факту..
(где теперь "конституция", "демократия", "права человека" и тд..).
Что с этим делать - третий вопрос, хотя и важный. Но осознать - это первая, необходимая ступень. От которой общество в целом увы очень далеко.
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