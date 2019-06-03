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Які є способи
погашення кредиту

Які є способи погашення кредиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 02:26

Які є способи погашення кредиту

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише НБУ.

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Які є способи погашення кредиту
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 02:26

По закону, если день погашения приходится на выходные, то кредит можно оплатить в следующие рабочие дни, после выходных.
jakanovass
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Модератори: Ірина_, Модератор

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