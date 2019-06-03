Про це пише НБУ.
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Які є способи погашення кредиту
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Додано: Вів 10 січ, 2023 02:26
Які є способи погашення кредиту
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Які є способи погашення кредиту
Додано: Вів 10 січ, 2023 02:26
По закону, если день погашения приходится на выходные, то кредит можно оплатить в следующие рабочие дни, после выходных.
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