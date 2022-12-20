Бізнес Київщини на понад 30% покращив оцінки фінансово-економічної ситуації на своїх підприємствах у порівнянні з жовтнем 2022 року.
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Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого бізнесу під час війни (інфографіка)
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:53
Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого...
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Дивися повний текст
Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого бізнесу під час війни (інфографіка)
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:53
Бизнес на 50% стоит, просто не работет. Работают в основном бизнес который связан с продуктами, топливом и энергоносителями. Все остальное стоит.
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