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Криптобіржа FTX відновила
понад $5 млрд активів

Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:30

Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів

Пропонуємо до обговорення:
Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху поки невідомі.

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Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:30

миллиард сюда, миллиард туда

идет мартышка вдоль пруда (с)
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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