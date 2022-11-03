Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху поки невідомі.
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Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:30
Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів
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Дивися повний текст
Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів
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