Коротше, ти дожив до 50, а з-під тебе далі "утки" носять))
Нічого не помінялось
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:02
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:07
А потім отаке))
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:12
ти чого дражниш гусей? Розказуй чим сам дівчат покоряв ?
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:16
Re: Психологія
Мій ЖК на 200квартир.
Дітей на дитмайданчику в нормальну погоду - 10-15 Але переважно, майже всі з мамою, чи татом(хоч є і діти з 2-3класу)
По гостях, як я бачу, вже не дуже прийнято дітям ходити(а в моєму дитинстві то щодня бігали один до одного вгості бавитись, особливо коли на вулиці погана погода)
Підліткова компанія(+/-15р) збирається ввечері під сусіднім будинком на лавочках, іноді добряче шумлять))
Але от щоб підлітки десь м'яча на стадіоні ганяли - то велииииииика рідкість таке побачити!
Бо переважно вдень тусуються в СТРЦ Спартаку
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:00
Banderlog
Брав на жалість вчительку.
Ото як дівчатка хочуть виходити кволе курча, так дружина побачила недонавченого і вирішила врятувати. Не вийшло, але що вже робити як діти почали заводитись. На відміну від голови, наш герой оцим єдиним місцем працював вправно.
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:00
А я ранее отвечал, что это ошибка. Такая же, как в медицине, которая занимается больными, игнорируя здоровых.
Правда, больных, кажется, больше, чем требующих помощи психолога (возможно, только кажется ).
В результате большинство населения вне внимания что тех, что других.
Какие-то у вас примеры грустные.
У меня примерно такой же дом - 110 кв.
До войны было довольно много маленьких детей. Да и постарше - лет до 10. Выходили с мамами (иногда с папами), бабушками и играли на детской площадке.
В войну многие выехали, детей практически не осталось, поэтому ходили на бОльшую площадку (не домовую, а, не знаю, как определить, - общественную, что ли) и дети играли там. Конечно, всё это, в основном, в период весна-начало осени, когда нормальная погода. Сейчас уже некоторые вернулись, в доме есть несколько детей 8-12 лет. Они уже выходят во двор сами и играют. Дома не сидят.
В гости, вроде, ходят редко.
Подростковые компании на улице тоже вижу.
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:10
Порой вижу и такое.
Возможно это потому, что стало меньше школ - играли обычно на школьных стадионах или пустырях. Стало меньше и тех, и других.
В моём детстве рядом было 3 школы и пустырь. Сейчас вблизи от меня только одна школа, пустырей нет.
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:13
Re: Психологія та саморозвиток
В містах є діти, та зникли пустирі.
В селах і невеликих містечках повно таких місць, так молодь виїхала і дітей майже нема. Ті одиниці на всю вулицю що є - втичать в смартфони і ноутбуки в хаті.
