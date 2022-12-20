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45% всіх іноземних компаній,
що відкрилися в Польщі в...

45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46

45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році.

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45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в 2022 році, — українські
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46

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