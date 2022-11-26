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У Києві відключають світло в
усіх сірих зонах: YASNO...

У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:37

  fler написав:
  Ромасик написав:R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають

Печерськ сьогодні - сіра зона :( Світло вимкнули в 14 замість 15, а обіцяють (ще не факт) дати за графіком о 18-00.

Ага. Особенно здание ЦВК.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 03:14

Re: У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...

Вчора була перевірка обленерго, а сьогодні графік вже не 6/2, а 4/4
Дюрі-бачі
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