Ага. Особенно здание ЦВК.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:37
Додано: Вів 31 січ, 2023 03:14
Re: У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
Вчора була перевірка обленерго, а сьогодні графік вже не 6/2, а 4/4
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