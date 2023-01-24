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Київстар, Vodafone та lifecell
назвали найдешевші тарифи

Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:15

Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи та розповіли, що входить до пакету послуг.

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Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:14

Обман. 10Гбт в Vodafone заканчиваются через 2 часа без Wi-Fi.
onovos44
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Модератори: Ірина_, Модератор

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