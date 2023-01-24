Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи та розповіли, що входить до пакету послуг.
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Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:15
Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи
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Дивися повний текст
Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи
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