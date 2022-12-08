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Київстар змінює популярні
тарифи з лютого

Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:24

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

  moveton написав:скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует
viber и другие месинджери для видеозвонков
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 07:57

Цей Київстар вже реально зашкалює з своїми тупими підннятями оплати на оплату.
50% людей після 60 років інтернетом в телефоні не користується.
Для чого додавати людям гігабайти інтернету якщо ті які є у тарифі не використовуються.
Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???
dimapicak
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:36

  yama написав:
  moveton написав:скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует
viber и другие месинджери для видеозвонков

Не моя тема, но частично соглашусь - для них имеет. Частично потому, что в хорошие времена, как у меня тут ещё сохранились измерения в SpeedTest, 3G на отдачу давал 4 Mb/s. Во времена похуже - 1 Mb/s. Для видео мобильного качества достаточно (тут кто-от недавно заявлял, что и ютуб смотреть этого достаточно). Ну а при блекаутах на любых операторах, если мессенджер пересылает хотя бы текст - это уже за счастье и 3G чаще работает лучше, чем 4G.

  dimapicak написав:Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???

И что же именно должен делать антимонопольный комитет? Называть КС монополистом при наличии двух крупных конкурентов и пары-тройки мелких как-то и язык не поворачивается. Для тех, кому номер телефона дорог, как память, даже MNP организовали. Какого рожна вам ещё надо?

Что дороговизны КС - это всё зависит от того, как его готовить. КС борзеет, если ему регулярно платить: начинает рассказывать, что старый план уже не действует, поэтому валите на новый подороже, но ведь в нём же всего побольше. Но вот если не платить, то ситуация радикально меняется: начинают приходить предложения о бюджетных тарифных планах с половинной оплатой за первые месяцы, а то и шаровым первым месяцем. Например, до декабря прошлого года он меня постоянно упрашивал хоть что-то заплатить и перейти на тариф по 55 грн в месяц с половинной оплатой за первый. Потом стал предлагать на тариф по 75, что тоже не сказать, чтобы дороже, чем у хвалённого выше Лайфа. Но меня устраивает и дальше продолжать не платить: номер сохраняется, входящие звонки работают, могу звонить на бесплатные номера, а также на "любимый номер". У какого конкурента ещё есть такая шара?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56

  dimapicak написав:Для чого додавати людям гігабайти інтернету якщо ті які є у тарифі не використовуються
вы очень правы. Тарифы надо разделить на две составляющих, минуты и мегабайты. Хочешь только минуты цена 25-150 грн (смотря какой пакет минут) хочешь мегабайты плати ещё 25-150 грн. В бизнес тарифе лайф есть за 199 грн 70+70 Гб без минут. Поставил интернет симку в роутер или 2й в смартфон и все ок. Первая симка может быть для звонков другого оператора, в зависимости куда звонишь. Зачем на ней интернет? Короче надо разделять интернет и звонки. Для некоторых интернет навязанная услуга. Мои родители пользовались домашним wifi хотя оба платили стоимость пакетов с интернетом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:25

  vitaliian написав:Короче надо разделять интернет и звонки. Для некоторых интернет навязанная услуга.

Кто мешает разделять? Причём, не забывая, что "пакет минут" - это тоже "навязанная услуга". А вдруг не всеми воспользуешься? Они ведь в конце месяца сгорают. Поэтому имеем в виду, что "тарифы надо разделить" покупателю (не монопольный продавец вообще-то никому ничего не обязан) и спокойно обслуживаемся в Лайке или ТриМобе на пакете без абонплаты и посекундной тарификацией звонков и мегабайт. И будет счастье без "навязанных услуг". Хотя и не факт, что дешевле :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:34

  moveton написав:
  vitaliian написав:Короче надо разделять интернет и звонки. Для некоторых интернет навязанная услуга.

Кто мешает разделять? Причём, не забывая, что "пакет минут" - это тоже "навязанная услуга". А вдруг не всеми воспользуешься? Они ведь в конце месяца сгорают. Поэтому имеем в виду, что "тарифы надо разделить" покупателю (не монопольный продавец вообще-то никому ничего не обязан) и спокойно обслуживаемся в Лайке или ТриМобе на пакете без абонплаты и посекундной тарификацией звонков и мегабайт. И будет счастье без "навязанных услуг". Хотя и не факт, что дешевле :)
меня конечно возмущал пакет минут, после посекундной тарификации. Но минуты в пакете дешевые донельзя, потому что мало кто их полностью использует. У меня все контакты через Вайбер/телеграм, такси через приложение, и т.д. куда звонить?

Шановний абоненте! Ваш запит №хххх стосовно якості сигналу та покриття вирішено. Складність пов`язана з пошкодженням енергетичної інфраструктури України. Наразі є складнощі в роботі обладнання за адресою. Повноцінно роботу обслуговуючих БС буде відновлено після стабілізації роботи енергетичної інфраструктури. Терміни відсутні. Деталі: 5433 з номерів lifecell. Вдячні за довіру і співпрацю!
ежемесячно я плачу лайфу за полный безлимит, в тарифах никак не учтено что при отключениях света связь тоже падает
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:25

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

  moveton написав:Ведь не существует Водафона, у которого для любого тарифного плана можно выбрать "Одразу за 12 місяців". У него, правда, странное понятие "1 міс. економії". Мой калькулятор говорит, что если абонплата расти не будет, то так дороже (хотя на контрактных тарифах таки дешевле).

13 міс підключається швидше, як закінчується рік без абонплат - неодноразово не декількох номерах так було. Також декілька разів отримував інд. пропозицію з дуже значною знижкою року без абонплат. Але в мене якраз блекаути найгірше переносить водафон.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:22

Клоуни просто. Місцевий домашній інтернет провайдер зробив це ще до війни та в перший місяць війни. Оператори лайфсел та водафон тягнуть біля вікна якщо направити телефон в різні сторони і визначити, де базова станція працює. В ТЦ працюють ідеально взагалі. Київстар в свою чергу тупить навіть коли є світло, до оператора неможливо позвонити навіть з пріоритетом контракту. Коли немає світла не завжди до мене можуть дозволитися клієнти та друзі, інтернет взагалі відсутній, потрібно йти до вікна.

Звичайно що Лайф та водафон глючать і не видають 100 мб та кристально чистий зв'язок. Але біля вікна спілкуватися можна, а інтернет є 5-10мб, що дозволяє комфортно дивитися відео на ютубі в якості 480 і одночасно сидіти в телеграмі та інших сайтах.

І це все за 100 грн в місяць (Лайф безлімітний тариф Бізнес плюс) та 100 грн за водафон, один раз в місяць купуєш пакет і радуєшся. Також є водафон безліміт за 125-150 грн в місяць.

А Київстар просить безкоштовно генератори, які мають право просити лише ЗСУ ТРО та інші силові структури. І хочуть за жахливий сервіс 250 грн.

ДУМАЙТЕ за що платите!
robertheorh
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:37

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

Ну вот и иллюстрация к статье: разговор внутри КС прервался посередине и я оказался "поза зоною" - ни я, ни мне. Как Света ушла, так и прервался без всяких пары часов на аккумах. Характерно, что от БС сигнал остался и даже на все палки, но вот связи нет. Так что КС может себе на склады какие-то аккумы и закупает, но пусть не рассказывает сказки про энергонезависимость.
moveton
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