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В Укрзалізниці розповіли, куди
звертатись, коли забуваєш...

В Укрзалізниці розповіли, куди звертатись, коли забуваєш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:15

В Укрзалізниці розповіли, куди звертатись, коли забуваєш...

Пропонуємо до обговорення:
По свої забуті чи загублені речі в поїзді на шляху прямування пасажири можуть звернутися на кінцеву станцію прибуття.

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В Укрзалізниці розповіли, куди звертатись, коли забуваєш речі у поїзді
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:15

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andrew_pryma
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