У пункті пропуску «Шегині» митники виявили в мікроавтобусі, яким керував громадянин України, майже дев'ять мільйонів гривень, захованих від контролю.
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Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами по 100 гривень
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:38
Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами...
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Дивися повний текст
Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами по 100 гривень
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