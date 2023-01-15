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Українець намагався ввезти з
Польщі 9 мільйонів купюрами...

Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:38

Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами...

Пропонуємо до обговорення:
У пункті пропуску «Шегині» митники виявили в мікроавтобусі, яким керував громадянин України, майже дев'ять мільйонів гривень, захованих від контролю.

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Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами по 100 гривень
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:38

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