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Ще кілька років тому відкрити банківський рахунок у закордонному банку для українців було досить складним завданням. Все змінила війна.
Дивися повний текст Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:34
Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
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Дивися повний текст Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
Додано: Чет 09 лют, 2023 19:44
Про Италию забыли. А там между прочим беженцев побольше чем в Венгии, Испании и Англии вместе взятых.
Бесплатно открывают счета украинским беженцам Unicredit и Intessa.
Додано: Чет 09 лют, 2023 20:59
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