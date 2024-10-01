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Finance.ua: Як і де відкрити
банківський рахунок за кордоном

Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:34

Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Перевірено особисто
Ще кілька років тому відкрити банківський рахунок у закордонному банку для українців було досить складним завданням. Все змінила війна.

Дивися повний текст Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:34

Як практично можна зробити "квазі кеш" переказ за кордон?
2a78sb
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:44

Про Италию забыли. А там между прочим беженцев побольше чем в Венгии, Испании и Англии вместе взятых.
Бесплатно открывают счета украинским беженцам Unicredit и Intessa.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:59

  2a78sb написав:Як практично можна зробити "квазі кеш" переказ за кордон?

крипта
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 00:46

подскажите какие счета можно открыть удаленно?
kotik1199kot
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