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Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:16
Пропонуємо до обговорення:
В умовах блекаутів в Україні працює 69,75% фрилансерів. Близько 30% фахівців чекають на повернення електроенергії у свої домівки, але 72% з них зуміли адаптувати робочий графік під відключення.
Дивися повний текст Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка)
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R2
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:16
а где в Европе свет выключают?
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cohan
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Додано: Нед 05 лют, 2023 23:55
Какие-то сложные движения предлагаются. Если "подготовить необходимые гаджеты для работы и наладить доступ к интернету", видимо, работающий в блекаут, зачем адаптироваться к графику выключений света (кстати, хочу посмотреть на того, кому в Одессе с её случайным графиком это удалось) и строить какой-то особый формат коммуникации? Как-то ж раньше без этого формата обходились? Или имеется в виду, что свет отключают у заказчиков?
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moveton
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