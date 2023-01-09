Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна: тепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія".
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В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 21:44
В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
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В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
Додано: Пон 06 лют, 2023 21:44
Заказать-то её можно. А что скажут в банке, когда потребуют справку о регистрации, чтобы засунуть её в копир и тут ты им этот модный PDF в смартфоне?
Додано: Вів 07 лют, 2023 08:33
Re: В Україні запустили електронний витяг про місце проживан
Думаю що той, у кого є смартфон, докумекає що новомодний pdf можна роздрукувати на принтері
Додано: Вів 07 лют, 2023 08:56
а принтера-то и нет
я не шучу - в Форварде именно так: декларацию нельзя на мыло, надо приносить распечатанную, но паспорта сканят аж бегом
Додано: Вів 07 лют, 2023 10:23
Re: В Україні запустили електронний витяг про місце проживан
Если гражданин — ВПО, то эта услуга для него недоступна. При попытке сформировать «електронний витяг про місце проживання» сервис выдает ошибку.
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:09
Можно, но кто печатать будет? Податель заранее? Тогда это та же самая бумажная справка, которую нужно носить с собой. Банк? Я бы на это не слишком рассчитывал. НБУ не обязывает банки принимать эту цидулку. Скорее пошлёт искать принтер самостоятельно. И хорошо, если не ещё и мокрую печать.
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