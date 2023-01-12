Міжнародні донори передають 13,5 тонн насіння овочів на деокуповані території України, фермери отримали перші відвантаження.
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Українські фермери отримають понад 10 мільйонів тонн насіння овочів від донорів
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:42
Українські фермери отримають понад 10 мільйонів тонн...
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Українські фермери отримають понад 10 мільйонів тонн насіння овочів від донорів
Додано: Вів 07 лют, 2023 16:42
Ви впевненні, що це дійсно 10 МІЛЬОНІВ!!! тонн насіння овочів? Такої кількості насіння вистачить засіяти всю Європу і ще когось. Якщо перших 13,5 тн насіння вистачить на 1126 га, то 10 мільонів тон хватить десь на 35 мільнів га? Щось не так з вашими розрахунками, або ми вже тільки "овочева країна".....
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