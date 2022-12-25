Вашківський спиртзавод у Чернівецькій області продали на онлайн-аукціоні за 1,99 млн грн, переможцем стало підприємство “Агропромпереробка”.
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В Чернівецькій області продали спиртзавод майже за 2 мільйони гривень
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:25
В Чернівецькій області продали спиртзавод майже за 2...
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Дивися повний текст
В Чернівецькій області продали спиртзавод майже за 2 мільйони гривень
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