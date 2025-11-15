|
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:38
То ти бот, який ніби не знає, що у нас діє корупція і телефонне право.
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:53
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
То хтось має воювати саме замість вас, бо вас базар підкосив?
Додано: Суб 15 лис, 2025 23:44
Ти задовбав, ніхто такого не писав, то ти тут пишеш, що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти людей із хворобами і які не тримали ніякої зброї в руках (що практично зараз часто і робиться). А це прямий шлях до поразки, бо силовики, відставники, охоронці, офіцери найбільш підготовлені і здорові, найбільш боєздатні.
Також ти підтримуєш свавілля в ТЦК. Випадки побиттів і вбивств мають розслідуватись на найвищому рівні і жорстко каратись, влада має схаменутись!
Додано: Нед 16 лис, 2025 00:00
hxbbgaf
Так наче саме ти закликаєш когось відправляти , і саме замість тебе. Ні?
Бо ти призначив всіх «здоровими биками» (хоча хоч і марно, але я тобі розжував що їх так само як і тебе на базарі всі роки не перевіряли лікарі) , «все життя їх вчили воювати» (хоча я тобі на прикладі Детройта показав, що не вчили його воювати), але ти придумав що ти хворий, на базарі весь спрацювався бідняга і потієш, , а інші здорові . Що всіх вчили, а тебе начебто не вчили і неможливо навчити. І ти не маєш йти, а інші мають йти за тебе. Хіба не це ти кажеш?
