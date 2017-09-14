Додано: Суб 15 лис, 2025 23:21

ЛАД написав: Shaman написав: .............

ще один захисник Раші виступає. що буде після війни - подивимось. що не буде компенсацій - це вологі мрії рашофілів. кредити подивимось - в Європі і більші суми списували, або допомагали повернути. з допомогою Європи зможемо заробити.



а от з Рашею ми точно нічого не зможемо - багато на окупованих територіях відновили? й не відновлять - бо немає ні грошей, ні бажання? відношення до поневолених завжди однакове, й своїми вони ніколи не стануть. не підкажете, чого діє кордон по старих кордонах Раші? отож



Я абсолютно точно написал, что вы ответите о послевоенном будущем Украины: Хотя я примерно представляю, что вы выскажетесь в духе флер: "С ээ всё нормально, а ещё через несколько недель вообще будет полный порядок". "После победы нас засыпят деньгами и инвестициями, кредиты простят, все беженцы вернутся (а кто не вернётся, так не очень и хотелось), женщины начнут рожать по 10 детей, у инвалидов вырастут новые конечности, Украина будет цвести и пахнуть".

Ото и все ваши аргументы.

И с чем тут спорить? Кому и когда Европа "і більші суми списувала"?

Какие суммы?

Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно? И они позволят нам разорить своих фермеров? Они уже продемонстрировали горячее желание это сделать. Особенно, поляки. Да и остальные.

"Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю" - вы уже проанализировали "собівартість" и цены, по которым покупает Китай? Можете привести данные?

"вологі мрії", "гадаю" - ото и все аргументы.

Достойно экономиста.

Но, как обычно, соответствует уровню инструктора райкома по идеологии. Как и манера в случае неудачи переходить к оскорблениям.

невдача в чому? що в черговий раз вам нема чого відповісти? й ви знову кудахтаєте про пропаганду?де ваші пропозиції? кажете забанять? не знаю за що забанили lapay, але гадаю був просто довбень - або упоротий ватник. тобто всі ваші пропозиції - просто здатися? так й кажіть, хоча так зрадників таки карають...якби не було погано з Європою, як ви пишете, з Рашею буде ще гірше. вони будуть відновлювати Україну? не смішить, в них півкраїни в дупі. ми з ними розвинемося? в чому? в торгівлі нафтою й газом? бо Раша більше нічого не вміє. та й як бачимо, газом вже торгують так собі, Газпром вже в збитках. а треба ще побудувати Сила Сибіра-2 за свій кошт - декілька десятків ярдів дол, а там Китай подумаємо по якій ціні купувати. але в Китає є вибір, де купувати газ, а в Раші немає іншого покупця... але ви й далі розповідайте, як гарно продають газ.висновок - після нападу Раші - в нас багато проблем. чи подолаємо їх з Європою? подивимось. такі як я - подолають, ЛАДи звісно буде розповідати, але нічого не робитиме. а з Рашею тут не буде нічого. подивитесь - Донбас стане синонімом Сомалі, якщо вже не став. вже водою не можуть забезпечити...