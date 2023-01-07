Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запровадив новий пакет санкцій проти російської військової та кремлівської еліти.
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Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:04
Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф
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Дивися повний текст
Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф
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