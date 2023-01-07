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Велика Британія запроваджує
нові санкції проти рф

Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:04

Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запровадив новий пакет санкцій проти російської військової та кремлівської еліти.

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Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:04

и тут же ОАЭ выдали лицензию МТС банку
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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