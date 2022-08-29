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Мінфін визначив банки для
виплат пенсій та зарплат

Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:32

Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

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Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:32

так а банк СИЧ разве не рухнул?
serheynevgod46
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Модератори: Ірина_, Модератор

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