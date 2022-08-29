Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.
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Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:32
Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат
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Дивися повний текст
Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат
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