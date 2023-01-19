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Мінфін рф позбудеться євро у
Фонді нацдобробуту до кінця...

Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:19

Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін рф у 2023 році скоротить до нуля частку євро у Фонді національного добробуту (ФНД), у ньому залишаться лише китайські юані, рублі та золото.

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Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця року
R2
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straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:25

Re: Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця

Треба правильно писати новину: до кінця року мінфін РФ позбудеться Фонду національного добробуту
Дюрі-бачі
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Модератори: Ірина_, Модератор

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