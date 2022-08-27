Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації російських активів через те, що це нібито порушує конституцію і підриває існуючий правопорядок.
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Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:54
Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
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Дивися повний текст
Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
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