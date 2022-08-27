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Швейцарія відмовилася від
конфіскації російських активів

Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:54

Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації російських активів через те, що це нібито порушує конституцію і підриває існуючий правопорядок.

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Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:54

Жизнь людей ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!!!!!!!!!!!!! Все решения должны быть направлены на это ... вы, что швейцарцы с "башкой" перестали дружить? Какие другие могут быть решения!!!
vsolyanyk
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 22:26

  vsolyanyk написав:Жизнь людей ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!!!!!!!!!!!!! Все решения должны быть направлены на это ...

Так они и живут
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 22:38

  Helicopter11 написав:
  vsolyanyk написав:Жизнь людей ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!!!!!!!!!!!!! Все решения должны быть направлены на это ...

Так они и живут

добре коли є в країні конституція вона непорушна і на неї можна послатися
Прораб
 
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