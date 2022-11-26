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У Києві здають в оренду за 2 тис. дол "золоту" квартиру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лют, 2023 01:52
Пропонуємо до обговорення:
У Києві пропонують в оренду незвичну квартиру. Вона оформлена в стилі, який в народі прозвали "пшонка-стайл", через надмірну позолоту та ліпнину. Хоча, власники кажуть, що це дизайнерський ремонт, виконаний за авторським проєктом.
Дивися повний текст У Києві здають в оренду за 2 тис. дол \"золоту\" квартиру (фото)
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R2
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Додано: Чет 16 лют, 2023 01:52
посуточно должна зайти, с залогом и арендой костюмов
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cohan
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:04
2 штуки в месяц, продешевили однако...2 штуки в день ее цена
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papazina
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:06
в когось такі дивні бізнес плани)
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