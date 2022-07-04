Нацбанк робить невигідним для банків залучення коштів на поточні рахунки, тому банки намагатимуться залучити вільні кошти клієнтів у депозити хоча б на тиждень.
Дивися повний текст
Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:01
Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
|