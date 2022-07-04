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Клієнтам банків запропонують
ультракороткі вклади

Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:01

Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк робить невигідним для банків залучення коштів на поточні рахунки, тому банки намагатимуться залучити вільні кошти клієнтів у депозити хоча б на тиждень.

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Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:01

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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:22

Ну клієнти перейдуть з банків в банку
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:31

Re: Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади

Чи є факти реальних пропозицій?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:08

  Investor_K написав:Чи є факти реальних пропозицій?


от которых невозможно отказаться?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:14

  cohan написав:
  Investor_K написав:Чи є факти реальних пропозицій?


от которых невозможно отказаться?

Да. Патамушооченьвыгодно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:19

  Investor_K написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:Чи є факти реальних пропозицій?


от которых невозможно отказаться?

Да. Патамушооченьвыгодно

Да. Форвард банк
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:20

Re: Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади

Грешно сиеяться над усопшим.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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