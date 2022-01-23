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Перевезення домашніх тварин
в автомобілі: депутати...

Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 09:52

Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонують штрафувати водіїв за порушення правил безпечного перевезення тварин в автомобілях.

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Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати пропонують запровадити нові штрафи
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 09:53

Хотілось би побачити собаку вагою 20-25 кг на руках та ще й за кермом. Мабуть шановні депутати не дуже розуміють якого розміру собака з такою вагою
reznikviktor59
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Модератори: Ірина_, Модератор

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