Близько 200 австрійських компаній, які працюють в Україні, безпосередньо постраждали від війни, але залишаються в країні.
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Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні
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Додано: Вів 21 лют, 2023 11:58
Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в...
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Дивися повний текст
Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні
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