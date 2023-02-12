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Австрійські компанії попри
війну продовжують роботу в...

Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:58

Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 200 австрійських компаній, які працюють в Україні, безпосередньо постраждали від війни, але залишаються в країні.

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Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:58

красиво завернули
зеркалка за преследование Райфа, штоле
cohan
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