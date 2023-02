Додано: Вів 21 лют, 2023 22:33

R2



Цікаво як обережне припущення оригіналу "I could potentially see Bitcoin to become the 21st century gold" перетворилося в хайпове твердження "Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank"?



Прямо як у "Вений згвалтував журналіста".