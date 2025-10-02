RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:37

Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Українці найближчими роками активніше купуватимуть уже готове житло, а не інвестуватимуть у новобудови.

Дивися повний текст
Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини
R2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:37

Мабуть у арендодавців справи дуже кепські що такі статті пишуть.
Ціни на аренду йдуть донизу і підняти їх важко.
blackwi
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:14

  blackwi написав:Ціни на аренду йдуть донизу і підняти їх важко.

Ну да. Но на покупку они уже вниз пришли. Про это, собственно, и новость...
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:23

Re: Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю..

Я давно говорил, что покупать жилье это глупость, то кидаешь якорь, который не даст тебе возможность оперативно менять место работы. Одно дело когда денег девать некуда, другое - ипотека на много лет.
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:39

Кому выгоднее, а кому и невыгоднее (арендодателям?)
Ромасик
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:07

Re: Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю..

https://t.me/zaborzp/109477
GALeon
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:21

  GALeon написав:https://t.me/zaborzp/109477

А як же європейські цінності?
Поліграфовна :mrgreen:
