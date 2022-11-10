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Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лют, 2023 22:24
Пропонуємо до обговорення:
Аналітик Deutsche Bank Research Маріон Лабур випустила дослідження про те, як цифрові гроші вплинуть на майбутнє людства.
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R2
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:24
Давно ж стал, не? ;)
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moveton
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:33
R2
Цікаво як обережне припущення оригіналу "I could potentially see Bitcoin to become the 21st century gold" перетворилося в хайпове твердження "Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank"?
Прямо як у "Вений згвалтував журналіста".
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finuser521
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:39
Скорее мусором 21 века
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Додано: Вів 21 лют, 2023 23:47
О, знову байки про "обмеженість" кріпти!
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:42
finuser521 написав:R2
Цікаво як обережне припущення оригіналу "I could potentially see Bitcoin to become the 21st century gold" перетворилося в хайпове твердження "Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank"?
Прямо як у "Вений згвалтував журналіста".
Такий був план - з потенційного бачення зробити твердження))
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5kopiyok
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